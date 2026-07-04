Atlético Grau viene afinando su equipo con el que afrontará el Torneo Clausura para poder revertir la campaña del Apertura donde quedó en el casillero 16 con solo 16 puntos (al igual que Juan Pablo II y Sport Huancayo).

El equipo del técnico Gerardo Ameli apostó con la renovación de su plantel y ha asegurado el fichaje de los delanteros, el uruguayo Mauro da Luz quien procede del equipo de Aldosivi de Argentina, Luis Benites (ADT de Tarma) y el paraguayo Adrián Fernández (Caracas), además del volante Cristhian Vásquez y Pablo Lavandeira que llega del FC Cajamarca.

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EL PLANTEL

Con estos refuerzos, el equipo albo espera superar los escollos y evitar más tropiezos en el Torneo Clausura, pues pondría en serio riesgo su permanencia en la máxima categoría.

El DT argentino, además, aseguró la permanencia de Patricio Álvarez, Rafael Guarderas, Yamil y Raúl Ruidíaz, entre otros que resaltaron en el torneo anterior, aunque no se pudieron mantener en el equipo los delanteros Isaac Camargo, Emiliano Franco, el defensa Santiago Torres y el volante Cristian Neira.

Ahora deberá aprovechar su localía en el estadio de La Matanza y con el aliento de su hinchada lograr puntos importantes.

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COPA CALIENTE

Mientras tanto, el equipo se viene preparando con entusiasmo para afrontar el próximo partido por la Copa de la Liga de la Liga Caliente ante Carlos A. Manucci, el próximo jueves 9 de julio, a las 3:00 p.m., en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo del distrito de La Matanza.

La directiva ya puso a la venta las entradas para este trascendental partido para avanzar a la siguiente fase de este torneo nacional, en partido único ante el equipo trujillano. El valor de la entrada a la tribuna occidente está a S/ 30.00 y Oriente S/ 20.00.

De pasar esta fase, chocará con el que resulte ganador de la llave conformada por Sport Boys y Comerciantes FC.