Los “Churres” enfrentan hoy al club Pirata FC, por octavos de final de la Copa de la Liga Caliente, a jugarse en el estadio Campeones del 36, a partir de las 3:30 p.m.

Los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli muestran confianza para seguir avanzando y entrenan fuerte para conseguir una oncena firme que los lleve a conseguir al final del Clausura, un cupo a un torneo internacional, en cuyo objetivo, están todos involucrados.

Los octavos de final se juegan a partido único y el ganador avanzará directamente a la siguiente ronda de cuartos de final, donde los “Churres” tienen la ventaja de ser locales

Cabe señalar que en la anterior fase Alianza Atlético jugó en el Grupo “A” y terminó invicto luego de superar a Alianza Lima.

PUEDES VER: Atlético Grau avanza a los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente

REFUERZOS

Para este encuentro, el equipo que dirige el técnico argentino, podrá contar con los últimos refuerzos en busca de conformar además un equipo para el Torneo Clausura.

El arquero Steven Rivadeneyra fue el último de los contratados, con su experiencia y liderazgo llega para reforzar al plantel junto al mediocampista Joaquín Revilla (22), él aportará su juventud, talento y proyección, y será de gran aporte al equipo.

En el plano de los refuerzos extranjeros, están los delanteros, el argentino José María Ingratti, procedente de Deportivo Riestra y el colombiano Jairo Molina, que jugó en Boyacá Chico.