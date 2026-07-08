Ante la preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en la provincia de Pisco, el alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, participó en una mesa de trabajo convocada por la Región Policial Ica para coordinar nuevas estrategias de seguridad y reforzar la lucha contra la delincuencia.

Trabajo articulado

La reunión fue encabezada por el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Raúl Roque Palomino, y contó con la participación de mandos policiales, quienes evaluaron las acciones que deberán implementarse contra la criminalidad.

Durante el encuentro, el burgomaestre sostuvo que la población espera respuestas concretas frente al incremento de los delitos y remarcó que los acuerdos adoptados deben reflejarse en acciones inmediatas.

Cabe señalar que, el mes pasado, Fuentes Hernández cuestionó que el estado de emergencia vigente no estuviera acompañado de mayores recursos para combatir la delincuencia y pidió al Ministerio del Interior reforzar la presencia policial y militar en la provincia.

El alcalde señaló que, si bien Pisco fue incluida dentro del régimen de emergencia y se fortaleció la estructura policial de la jurisdicción, las limitaciones logísticas continúan afectando la capacidad operativa de las fuerzas del orden.

Según explicó, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas requieren mayor equipamiento, unidades móviles, combustible y personal para realizar patrullajes permanentes y responder con mayor eficacia frente a los actos delictivos.

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