El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, informó que viene realizando gestiones con la empresa privada para fortalecer las acciones de seguridad ciudadana mediante la incorporación de nuevas unidades vehiculares que serán destinadas al trabajo conjunto entre el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

Refuerzan seguridad

Durante sus declaraciones, el burgomaestre señaló que, como parte de las coordinaciones con la empresa Pluspetrol, se prevé la entrega de cuatro camionetas y diez motocicletas, las cuales permitirán reforzar el patrullaje en la provincia.

“Prontamente, mediante las gestiones con la empresa privada, en este caso Pluspetrol, vamos a tener en la provincia cuatro camionetas más diez motos para dotar al trabajo en conjunto de nuestro Serenazgo y la Policía Nacional”, manifestó.

Fuentes indicó que el equipamiento beneficiará no solo a la ciudad de Pisco, sino también a los diferentes distritos de la provincia. “Indistintamente, cada uno de los distritos va a tener camionetas y equipos motorizados”, afirmó.

Asimismo, el alcalde informó que ha solicitado al Ministerio del Interior el incremento de efectivos policiales para enfrentar la delincuencia, haciendo especial énfasis en la necesidad de contar con personal especializado en labores de inteligencia.

Según explicó, el fortalecimiento de la seguridad requiere no solo de mayor logística, sino también de un trabajo articulado entre las autoridades, la Policía Nacional, el Serenazgo y la ciudadanía.

“El trabajo es constante, la lucha es constante. La empresa privada cumple un factor preponderante, pero hoy por hoy somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos que apoyarnos unos sobre otros y luego vendrán las gestiones correspondientes”, sostuvo.

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