En el marco del Día del Sereno Municipal, la seguridad ciudadana en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, ha sido duramente cuestionada tras una denuncia pública difundida por el comunicador Hugo Chávez a través de su página informativa Independencia en la Noticia. Jurisdicción considerada actualmente como una de las más inseguras de la provincia, situación que refleja serias deficiencias en la gestión local.

Problemática de inseguridad

Chávez advirtió sobre la falta de eficacia en el funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), cuestionando la reiterada ausencia del alcalde distrital Eric Gamarra Pajuelo en su rol de presidente.

“No hay prioridad en los acuerdos y muchas veces ni siquiera se concretan decisiones en las reuniones, lo que evidencia una gestión desarticulada”, sostuvo. Asimismo, indicó que esta problemática se agrava con la pasividad de otras autoridades como la Subprefectura, el Juzgado de Paz y la Policía Nacional.

El comunicador también expuso las precarias condiciones en las que laboran los serenos del distrito. De acuerdo con la denuncia, pese a existir presupuesto asignado, el personal no cuenta con uniformes desde hace dos años, carecerían de equipamiento básico, no tendrían un jefe inmediato designado y tampoco recibirían capacitación constante. “No se puede exigir resultados si no se garantiza lo mínimo para que cumplan su función”, enfatizó.

En relación a los recursos logísticos, detalló que actualmente solo hay 18 serenos distribuidos en tres turnos, con dos camionetas y dos motocicletas para patrullaje. Además, apenas el 30% de las cámaras de video vigilancia heredadas de la gestión anterior se encontrarían operativas por falta de mantenimiento.

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