Una carta abierta dirigida al alcalde del distrito de Independencia, Eric Gamarra Pajuelo, viene generando amplio debate en redes sociales luego de ser difundida por ciudadanos que cuestionan diversos aspectos de la actual gestión municipal.

El documento, que circula de manera masiva en plataformas digitales, recoge el pronunciamiento de vecinos que expresan su preocupación por la situación que atraviesa el distrito.

Ataques criminales

En la misiva, los pobladores señalan una presunta falta de atención de la autoridad edil frente a problemas que consideran prioritarios, entre ellos la inseguridad ciudadana, el desorden en la ciudad y la deficiente prestación de servicios básicos en distintos centros poblados. Asimismo, advierten sobre las limitaciones del sistema de salud local y la falta de respuestas concretas ante estas demandas.

El documento también refleja un creciente malestar ciudadano hacia la administración municipal. Según el pronunciamiento, existiría un sentimiento de hartazgo frente a lo que califican como una gestión distante de las preocupaciones de la población. La ciudadanía sostiene que las propuestas y sugerencias planteadas por vecinos y algunos regidores no estarían siendo tomadas en cuenta por la autoridad local.

Otro de los puntos centrales de la carta se refiere al manejo de la seguridad ciudadana. Los vecinos cuestionan el funcionamiento del comité de seguridad que preside el alcalde y señalan que no perciben acciones concretas para enfrentar el incremento de hechos delictivos. En ese sentido, exhortan a fortalecer el trabajo coordinado con la Policía y a implementar estrategias basadas en el análisis de la incidencia delictiva. Recordemos que el anterior fin de semana asesinaron a un policía y tres civiles en ese distrito.

Finalmente, los ciudadanos advierten que la situación de inseguridad en el distrito se ha agravado en los últimos meses, mencionando el incremento de homicidios y casos de sicariato.

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