Después de más de una década de espera, el centro poblado Rosita Salguero, en el distrito de San Andrés (Pisco), cuenta finalmente con pistas y veredas. La Municipalidad Provincial de Pisco inauguró la obra de infraestructura vial, cuya inversión supera los 5 millones 290 mil soles.

Calidad de vida

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, explicó que, la intervención corresponde al proyecto de creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del centro poblado Rosita Salguero, ejecutado en un plazo de 150 días calendarios. Entre sus principales componentes figuran la construcción de más de 15 mil 856 metros cuadrados de pavimento flexible, veredas, señalización vial, áreas verdes y trabajos de mejoramiento urbano orientados a optimizar la transitabilidad en la zona.

Uno de los momentos más emotivos de la actividad estuvo a cargo de los propios vecinos del sector, quienes recordaron las dificultades que enfrentaron durante años debido a la falta de infraestructura básica.

La presidenta del centro poblado, Flor Salguero, expresó que la obra representa una transformación largamente esperada por las familias de la zona.

“Esta obra era muy importante para nosotros. Por estas calles siempre transitaban niños entre el polvo. Hoy vemos hecho realidad algo que esperábamos desde hace muchos años”, manifestó durante su intervención.

“Esto no fue de la noche a la mañana. Fue una suma de esfuerzos de los vecinos y de la directiva. Hoy vemos la realidad y estamos muy agradecidos porque nuestras familias tienen un poco más de calidad de vida”, señaló.

Los dirigentes coincidieron en que la pavimentación mejorará las condiciones de movilidad, reducirá la presencia de polvo y permitirá una circulación más segura para niños, adultos mayores y conductores.

Se detalló que la obra beneficiará directamente a cerca de 200 familias del sector y la actividad culminó con la develación de la placa conmemorativa, el tradicional corte de cinta y un recorrido por las nuevas vías asfaltadas del centro poblado.

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