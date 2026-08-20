La cifra de personas heridas tras el violento accidente registrado ayer por la mañana en la carretera Interoceánica, vía Nasca-Puquio, se elevó a 21, según el último reporte emitido por el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Unidad Ejecutora 402 Salud Nasca.

Muerte violenta

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:10 de la mañana, en el kilómetro 90 (pampas Galeras) de la carretera Interoceánica, en jurisdicción del distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, donde también perdió la vida el conductor del bus Kenjhy Alberto Ojeda Trujillo, quien fue rescatado de entre los fierros.

El siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Perseo, que cubría la ruta Cusco-Lima, y un tráiler que transportaba combustible. Ambas unidades sufrieron importantes daños producto de la colisión, especialmente en sus partes delanteras.

Los primeros heridos comenzaron a llegar al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca alrededor de las 8:45 de la mañana. Para su traslado participaron las compañías de Bomberos de Nasca y la Compañía de Bomberos N°200 Vista Alegre, además de efectivos de la Policía de Carreteras.

Al momento de su ingreso, el personal médico activó la atención de emergencia y realizó las labores de triaje, estabilización y evaluación de los pacientes, incluyendo exámenes auxiliares de laboratorio y radiología.

Posteriormente, alrededor de las 11:20 de la mañana, tres personas más llegaron al establecimiento de salud en un vehículo particular. Con estos nuevos ingresos, el número de heridos atendidos por el accidente ascendió a 21.

De acuerdo con el reporte oficial del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, los pacientes atendidos tienen edades comprendidas entre los 18 y 64 años. De los 21 lesionados, 20 presentan diagnóstico de policontusiones, mientras que uno fue diagnosticado con politraumatismo. Los pacientes permanecen bajo atención y monitoreo del personal médico del mencionado nosocomio.

Entre los heridos reportados inicialmente figuran Carmen Ramírez Sosaya, Ana Tomayo Herrera, Cristóbal Nolazco Hilario, Jennifer Pucho Roque, Juan Flores Chumacero, Gerardo Aguirre Quispe, Brisas Contreras Suárez, Luis Mio Torres, Ormeño Vargas Ventura y Jhon Pinedo Nuñez.

También fueron identificados preliminarmente Aníbal Ruiz Romero, Norbel Delgado Sánchez, Joel Quilca Valdez, Sonia López Jery, Melissa Ccancer Hilario y Abel Rodríguez Linares, además de otros heridos.

En tanto, el EMED de la Unidad Ejecutora 402 Salud Nasca permanece en alerta y realiza el seguimiento de la evolución de los pacientes. De presentarse cambios en el estado de salud de alguno de los heridos.

EL DATO: El conductor del bus que se dirigía a la capital Lima, residía en el departamento de Cusco y deja en la orfandad a un menor de edad.

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