Una persona fue encontrada sin vida en una zona rural del sector COSAPI, ubicado a espaldas de Terra Blanca, en Pisco, generando alarma entre los pobladores de la zona. A pocos metros del cuerpo fue hallada un mototaxi de color azul. El hecho fue comunicado a las autoridades, la cual se hizo presente el representante del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, el fallecido sería un ciudadano de nacionalidad venezolana; sin embargo, hasta el cierre de esta información permanece en condición de NN, mientras se realizan las acciones para establecer plenamente su identidad. Según información del Ministerio Público, el cuerpo presenta cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que el caso es investigado bajo la hipótesis de un presunto homicidio.

Vecinos de los sectores cercanos, entre ellos residentes de las inmediaciones de la urbanización Santa Claudia, manifestaron que durante la noche no escucharon sonidos que pudieran alertarlos sobre algún hecho violento.

La Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias para establecer la identidad de la víctima, determinar las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.

EL DATO: Es una persona alta, de piel de color blanca, cabello corto.

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