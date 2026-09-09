Un nuevo hecho de violencia terminó con la vida de un hombre la noche del 7 de septiembre en el sector de Bisambra, en Nasca. La víctima fue identificada como Homar Richard Arana Yauri (31), natural de Huancayo y dedicado a la minería informal, quien recibió varios impactos de bala alrededor de las 8:20 p. m. Serenazgo acudió a la emergencia y lo trasladó en una camioneta hasta el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Minero asesinado

De acuerdo con información preliminar, antes del ataque Arana Yauri habría permanecido en la zona acompañado de una mujer. Minutos después aparecieron los presuntos atacantes y se produjo el hecho de sangre, cuyas circunstancias todavía son materia de investigación. Cámaras de seguridad instaladas en los alrededores habrían registrado a dos personas huyendo a pie inmediatamente después del ataque, imágenes que posteriormente resultaron importantes para las diligencias policiales.

Tras conocerse el crimen, efectivos de la Comisaría Sectorial de Nasca y del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) desplegaron un operativo para identificar y ubicar a los presuntos responsables. Las diligencias permitieron inicialmente intervenir a uno de los sospechosos y, con la información recopilada durante las investigaciones, continuar la búsqueda del segundo implicado.

Los intervenidos fueron identificados como Bruno Alejandro Palomino Huayta (44) y Félix Ronaldo Aroni Barrenechea, ambos investigados por su presunta participación en el homicidio del minero informal. Según información preliminar, Palomino Huayta sería el presunto autor de los disparos contra Arana Yauri, mientras que Aroni Barrenechea habría participado como acompañante. La responsabilidad de ambos deberá ser determinada por las autoridades durante las investigaciones.

Bruno Alejandro Palomino Huayta fue capturado en el sector Las Rosas de San Gabriel, distrito de Vista Alegre la madrugada del martes, durante el operativo desarrollado horas después del crimen. En el inmueble donde fue ubicado, los agentes hallaron un arma de fuego y un chaleco antibalas, además de diversas municiones recogidas como evidencias. Durante las diligencias también se reportó una munición calibre .380 Auto y otra de 9 milímetros encontrada en el suelo.

La captura de los presuntos implicados se concretó durante la madrugada de este 8 de septiembre, luego del despliegue realizado por personal de la Comisaría Sectorial de Nasca y AREINCRI. Hasta el inmueble intervenido también llegó un representante del Ministerio Público para participar en las diligencias.

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