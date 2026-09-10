En el marco de la celebración por los 61 aniversarios del colegio con Jornada Escolar Completa Próceres de la Independencia de Chincha se realizó la presentación de los alumnos del nivel primaria y secundaria que participan como candidatos para el Miss y Mister Procerino.

Aniversario escolar

La Elección y coronación será mañana 11 de setiembre en la sede educativa, ubicada en la av. Bombón Coronado. El director Carlos Esteban Munayco indicó que además se desarrollarán concursos de murales, también de dibujo, matemática, ajedrez entre otras actividades.

Para el próximo jueves, en su día central, la celebración contará con la presencia de autoridades locales, así como de exalumnos de la promoción Bodas de Oro, entre otras que siguen apoyando en la educación.

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