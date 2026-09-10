El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Cámara de Comercio de Ica presentaron oficialmente el concurso “Reconocimiento Empresarial a las Buenas Prácticas”, iniciativa que busca identificar, reconocer y visibilizar a las empresas que vienen implementando acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y promover espacios de trabajo dignos, inclusivos y ambientalmente responsables.

Inclusión y formalidad

El lanzamiento se realizó durante una conferencia de prensa desarrollada en el Auditorio del Gobierno Regional de Ica, donde se dieron a conocer las bases, requisitos, categorías y criterios de evaluación que deberán cumplir las empresas interesadas en participar. La convocatoria está dirigida a empresas formalmente constituidas de los sectores agroindustrial, comercio y servicios que desarrollen sus actividades en la región Ica.

La iniciativa busca promover un mercado laboral más inclusivo, formal y sostenible, reconociendo las experiencias empresariales que contribuyan a generar igualdad de oportunidades y mejores condiciones para los trabajadores. En ese sentido, el concurso contempla cinco categorías relacionadas con aspectos prioritarios del ámbito laboral.

Entre las categorías se encuentran Igualdad de Género, Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Promoción Laboral para Jóvenes en Situación Vulnerable, Promoción Laboral para la Población Senior y Promoción de Empleos Verdes. Con estas categorías se busca destacar diferentes acciones que las empresas vienen desarrollando para atender las necesidades de diversos grupos de la población y, al mismo tiempo, impulsar prácticas responsables dentro de sus centros de trabajo.

Durante la presentación también se informó que las inscripciones se iniciaron el 3 de setiembre y permanecerán abiertas hasta el 30 de setiembre de 2026. Las empresas que decidan participar deberán acreditar las buenas prácticas que hayan implementado durante el periodo comprendido entre 2025 y julio de 2026, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

Las organizaciones que resulten ganadoras recibirán una certificación oficial y un reconocimiento público por las iniciativas desarrolladas. Además, tendrán autorización para utilizar el sello de Buenas Prácticas como distintivo de su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y la promoción de entornos de trabajo más inclusivos y sostenibles.

Con esta iniciativa, el Gobierno Regional de Ica y la Cámara de Comercio de Ica buscan fortalecer el trabajo articulado con el sector empresarial y fomentar una cultura basada en la igualdad de oportunidades, la inclusión, la formalidad laboral y el respeto por el medio ambiente.

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