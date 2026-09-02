La Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) y el Ministerio Público, a través del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, fortalecieron su trabajo articulado mediante la firma de un convenio de cooperación orientado a desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad educativa de la región.

Firman convenio

El acuerdo permitirá establecer mecanismos de colaboración para promover la formación laboral y técnico-productiva, así como implementar acciones de prevención de la violencia y atención integral de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, ambas instituciones coordinarán esfuerzos para fortalecer la atención educativa, legal, psicológica y social, mediante la articulación de sus capacidades y recursos institucionales. La finalidad es brindar una respuesta integral ante situaciones que puedan afectar el bienestar y desarrollo de la población beneficiaria.

Este convenio busca contribuir también al fortalecimiento de la autonomía, el bienestar y la reinserción social de las personas atendidas, mediante acciones coordinadas entre los sectores de educación y justicia.

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