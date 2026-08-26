La academia preuniversitaria Barnard fue retirada del terreno donde venía funcionando, en un predio colindante con la institución educativa Juan XXIII, en la calle 2 de Mayo, en la provincia de Ica. El terreno es de propiedad del Estado Peruano.

Recuperación del terreno

La diligencia se realizó con presencia de la Policía Nacional y estuvo relacionada con la recuperación del inmueble por parte de las autoridades educativas. De acuerdo con la Dirección Regional de Educación de Ica, el predio pertenece al Ministerio de Educación y se encontraba ocupado por la academia privada.

Durante el operativo fueron retirados del local diversos bienes utilizados por la academia, entre ellos carpetas, mesas, pizarras y otros objetos. Los ocupantes procedieron a sacar sus pertenencias mientras se completaba la diligencia.

El director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán, explicó que el procedimiento se concretó luego de un proceso iniciado para recuperar el terreno y ponerlo nuevamente bajo administración del sector Educación.

Según el funcionario, el desalojo se desarrolló de manera pacífica y con la participación de las autoridades correspondientes. Al momento de sus declaraciones, solo faltaba retirar los últimos bienes del inmueble.

Huamán señaló que, tras recuperar el predio, corresponderá evaluar cuál será su destino. Indicó que cualquier proyecto o iniciativa relacionada con el inmueble deberá ser analizada por las autoridades de la provincia.

La recuperación del terreno también reavivó el debate sobre el uso que debería tener este espacio. Durante la diligencia se recordó que existe una disposición de décadas anteriores que contemplaría su utilización para una futura Casa de la Cultura de Ica. Sin embargo, la Dirección Regional de Educación indicó que primero se debe completar la recuperación del predio y posteriormente determinar su uso.

El funcionario sostuvo que la intención es evitar nuevas ocupaciones y garantizar que el inmueble sea utilizado de acuerdo con la finalidad que determinen las autoridades competentes.

Comunicado de academia

En tanto, la Academia Preuniversitaria Barnard, emitió un comunicado donde señala que mantuvo un convenio de uso de las instalaciones por un periodo de 3 años, el cual fue coordinado oportunamente con los responsables administrativos correspondientes.

“Dentro de los compromisos asumidos entre ambas partes, se había establecido que el mobiliario implementado por la Academia permanecería en beneficio del colegio al cumplirse las condiciones y obligaciones pactadas. Sin embargo, al haberse producido el incumplimiento por parte de la institución educativa, quedaron sin efecto las condiciones bajo las cuales dicho mobiliario sería dejado en el plantel”, señala el comunicado.

Añaden que procedieron al retiro del mobiliario, al no haberse cumplido las condiciones que sustentaban el compromiso de dejarlo a favor del colegio. “Este retiro se viene realizando de manera ordenada, responsable y de buena fe, procurando evitar cualquier afectación innecesaria”, añadieron.

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