Al promediar las 11 de la mañana de ayer (domingo) se desató un pavoroso incendio en el último piso de un edificio que funciona como hospedaje y restaurante, ubicado en la cuadra 6 de la céntrica av. Óscar R. Benavides, en Chincha Alta. Los bomberos acudieron a la zona para enfrentar las llamas que iban causando daños materiales a su paso y pusieron en riesgo las propiedades colindantes.

Emergencia en la zona

Con la aparición del humo negro, visible desde varios kilómetros, se activaron las alarmas. Personal policial y de serenazgo cerraron el tránsito vehicular y peatonal en toda la cuadra para evitar daños personales, y es que los vidrios de las ventanas empezaron a caer al no soportar el calor. Los propietarios de los predios contiguos al hospedaje también se retiraron junto a sus mascotas y algunos bienes personales por temor a que las llamas se expandan.

Los bomberos acudieron al sector para atender la emergencia en uno de los edificios más altos de la provincia. Las labores en un primer momento hicieron retroceder el siniestro, pero luego hubo un crecimiento del fuego, al parecer, debido a la presencia de material inflamable, volviendo el pánico a la mencionada arteria. Los hombres de rojo volvieron a conducir agua hasta sofocar por completo el incendio, iniciado por causas que se investigan.

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