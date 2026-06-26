Un pavoroso incendio acabó en minutos con toda la inversión de la familia Quispe, en el centro poblado Camacho, en el distrito de Chincha Baja. Las llamas se extendieron por la construcción rústica hasta llegar al ambiente usado como lavadero y también al lugar que funcionaba como llantería. Fue necesaria la intervención de las compañías de bomberos de Chincha y Pisco para controlar la emergencia.

Fuego devastador

A plena luz del día, podía apreciarse una humareda negra a la altura del kilómetro 207 de la autopista. Los moradores reportaron un incendio de gran magnitud a la estación B38, mientras luchaban por evitar que el fuego alcance a las demás construcciones precarias. En el predio habían llantas, y otros materiales inflamables, además de la construcción precaria que facilitan la conducción de las llamas.

El siniestro avanzó rápidamente hasta uno de los ambientes donde la familia guardaba tres balones de gas. Con ello la flama se propago todavía más por el predio rústico, arrasando con todas las pertenencias de valor. Se perdió la cocina, prendas de vestir, hasta los alimentos de primera necesidad y siguió consumiendo los equipos de trabajo que tenían los damnificados para realizar el servicio de lavado de vehículos.

Lo peor vino cuando el fuego llegó al área de llantería, elevando las nubes de humo negro que alarmaron a los poblados cercanos. Los bomberos de la estación de Chincha con el apoyo de los hombres de rojo de Pisco acudieron al alejado lugar para las labores contraincendios. Fueron varios minutos de arduo trabajo para sofocar por completo el siniestro, originado al parecer por un problema eléctrico.

Las pérdidas económicas son cuantiosas. De la estructura no quedó nada, tampoco se salvaron los tanques usados para almacenar agua y solo los objetos metálicos soportaron la alta temperatura por el siniestro. Los escombros reflejan la intensidad de la emergencia que por fortuna fue controlada antes de llegar a las demás construcciones que se ubican en este tramo de la doble vía Chincha – Pisco.

EL DATO: La construcción rústica y la presencia de materiales inflamables, como las llantas y al parecer también combustible provocaron el incremento de las llamas que afecto por completo la propiedad.

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