Dos vehículos con requisitoria vigente por hurto fueron recuperados por agentes de la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en la provincia de Ica. Las unidades permanecían ocultas en un predio rústico deshabitado que, según las primeras diligencias, funcionaría como una cochera clandestina.

Operativo policial

La intervención se ejecutó durante el operativo policial “Impacto 2026”, desarrollado entre las 7:00 y las 10:30 de la noche por efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Ica.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la Asociación Huarangal, lote 26, calle Los Ángeles, en el sector La Tierra Prometida. De acuerdo con la información policial, el predio se encontraba cercado con esteras y sin iluminación, condiciones que habrían sido aprovechadas para mantener ocultas las unidades.

Durante la inspección, los agentes ingresaron al terreno y localizaron un automóvil Chevrolet Spark Lite de color negro, sin placa de rodaje visible. Tras la verificación de la serie N° KL1MJ6A44EC005329, se determinó que la unidad corresponde a la placa F4Q-142 y registra una requisitoria vigente por el presunto delito de hurto, emitida el 7 de julio de 2026 mediante el Documento N.° 340.

En el mismo lugar también fue encontrado un Daewoo Matiz de color blanco, con placa Y1A-656, el cual presentaba una requisitoria por hurto de fecha 17 de julio de 2026, registrada mediante el Documento N.° 358.

Tras el hallazgo, ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la SECPIRV de Ica, donde permanecerán mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que fueron ocultados y establecer posibles responsabilidades.

El operativo fue encabezado por el alférez PNP Erick Aldair Ordoñez Vargas, jefe de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO