Los vecinos de las Zonas A y B de Santa Cruz, en el distrito de Paracas (Pisco), avanzan en el proceso para obtener sus títulos de propiedad, una demanda que representa una oportunidad para que numerosas familias de este sector puedan contar con mayor seguridad jurídica sobre los terrenos que ocupan. Se trata, en su mayoría, de una población de condición humilde que ha levantado sus viviendas con materiales precarios como esteras, cartón y madera.

Formalización de predios

En la Casa de la Cultura, el alcalde distrital de Paracas, Omar Bohórquez, sostuvo una reunión con los pobladores para brindar información sobre los pasos y requisitos necesarios para iniciar el proceso de formalización de sus predios. El equipo técnico municipal explicó la documentación que deberán presentar para el empadronamiento y anunció que una oficina técnica se trasladará dos veces por semana al sector de Santa Cruz, tanto para recibir documentos como para realizar las respectivas visitas de campo.

Los vecinos recibieron con expectativa este anuncio y solicitaron que el proceso avance con celeridad, considerando que contar con un título de propiedad les permitirá mirar el futuro con mayor seguridad y estabilidad.

Para estas familias, la formalización de sus predios no solo significa tener un documento que acredite su propiedad, sino también la posibilidad de mejorar sus viviendas, construir con mayor seguridad y desarrollar sus proyectos familiares con mejores condiciones y dignidad.

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