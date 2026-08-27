Un total de 4.126 familias de la región Ica recibirán títulos de propiedad inscritos en los Registros Públicos, como parte del proceso de formalización de predios que permitirá brindar seguridad jurídica a más de 16.500 personas. En algunos casos, los propietarios esperaron más de 15 años para regularizar la situación de sus terrenos.

Por la casa propia

La entrega se realizó en el asentamiento humano Fernando Cillóniz, en el sector de La Tierra Prometida, donde el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, señaló que la formalización busca reducir la incertidumbre de las familias que ocupan terrenos sin documentación que acredite legalmente su propiedad.

“Hay invasión sobre invasión, muchos problemas”, sostuvo el ministro al referirse a la situación de algunos predios que permanecen sin saneamiento legal. Según explicó, contar con un título inscrito permite a las familias tener mayor seguridad sobre sus terrenos y acceder a mejores condiciones para desarrollar su patrimonio.

Uno de los sectores con mayor número de beneficiarios es La Tierra Prometida, donde se entregaron más de 2500 títulos en diferentes asentamientos humanos. Este resultado forma parte del trabajo sostenido del Cofopri en la zona, donde ya se han formalizado 31 asentamientos humanos e inscrito 8121 títulos de propiedad.

Asimismo, se destinaron 62 títulos para equipamiento urbano, de los cuales 3 corresponden a establecimientos de salud, 9 a instituciones educativas y 39 a municipalidades de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa. También se formalizaron 11 predios de organizaciones sociales y comunales, entre asociaciones de vivienda, juntas administradoras de servicios de saneamiento y una organización religiosa.

Con esta intervención, el Gobierno avanza en el cierre de la brecha de informalidad de la propiedad y acerca un servicio que puede cambiar la vida de las personas, al brindar respaldo legal y la posibilidad de que una familia acceda a los servicios del Estado y oportunidades de crédito para seguir creciendo.

Durante su visita a Ica, Arnillas también informó sobre las labores de prevención frente al Fenómeno El Niño. Señaló que recorrió el distrito de Los Molinos para supervisar dos cauces donde se han construido 14 diques.

De acuerdo con el ministro, cuatro diques corresponden a uno de los cauces y otros 10 fueron construidos en La Yesera, donde también se realizan trabajos de descolmatación.

Arnillas indicó que el Ministerio de Vivienda tiene a su cargo la atención de 62 puntos críticos, dentro de un universo de 576 puntos priorizados por el Gobierno a nivel nacional. Añadió que otros 1.900 puntos identificados vienen siendo atendidos con participación del sector privado.

El funcionario sostuvo que los trabajos de limpieza y descolmatación deberían culminar antes de la temporada de mayores lluvias y destacó el funcionamiento de los sistemas alternativos de recolección y evacuación de aguas (SARE) en Piura.

EL DATO: estuvo el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, acompañado de la directora ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Cecilia Castro, representantes del Gobierno Regional de Ica, diputado, alcaldes y otros funcionarios.

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