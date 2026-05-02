A pocas semanas de definirse el escenario de una eventual segunda vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a la región Ica como parte de una gira política orientada a reforzar su presencia en el interior del país.

Visita política

Durante su recorrido por zonas como Santa Cruz de Villacurí, en Salas Guadalupe, la aspirante centró su discurso en problemáticas locales como la falta de títulos de propiedad y el acceso limitado a servicios básicos. En ese marco, señaló que “se ha avanzado muy poco y eso es muy lamentable”, al referirse a la situación de estas comunidades, donde el crecimiento urbano no ha sido acompañado por procesos de formalización.

En sus intervenciones, Fujimori evitó confrontaciones directas y enfatizó propuestas vinculadas a la formalización de predios, indicando que “un título de propiedad es tan básico como un papel, pero le transforma la vida a las personas”. Asimismo, sostuvo que es necesario atender con urgencia estas demandas, remarcando que “hay que hacer las cosas y cumplir con la palabra”.

Otro de los temas abordados fue el acceso al agua y la necesidad de impulsar proyectos de irrigación en la zona. En esa línea, mencionó que “lo que ha faltado es voluntad política” para destrabar iniciativas como la irrigación de Villacurí, considerada clave tanto para el consumo humano como para la actividad agrícola que sostiene la economía regional.

La visita se produce en una etapa decisiva del proceso electoral, cuando aún no se define oficialmente a su eventual contendor para la segunda vuelta. Diversos estudios de opinión muestran escenarios competitivos frente a posibles rivales, con diferencias mínimas y un porcentaje significativo de votos en blanco o indecisos, lo que mantiene abierto el panorama.

En ese contexto, la presencia de la candidata presidencial en Ica forma parte de una estrategia para consolidar respaldo en regiones donde el voto puede resultar decisivo en una contienda ajustada.

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