El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revela un avance significativo en el conteo de votos a nivel nacional y regional, donde se mantiene como tendencia el liderazgo de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

Avance de resultados regionales

En la región Ica, con el 90.46% de actas contabilizadas al 15 de abril a las 1:26 de la tarde del 15 de abril, los resultados muestran que Fujimori encabeza la votación con 88,949 votos, consolidándose como la principal preferencia en esta etapa del escrutinio presidencial.

En segundo lugar se ubica el candidato Carlos Álvarez con 50,913 votos, seguido por Ricardo Belmont, quien registra 46,880 votos, de acuerdo con la información difundida por el ente electoral.

Las cifras corresponden únicamente a un avance parcial del conteo oficial, por lo que las autoridades han precisado que el panorama electoral aún podría modificarse en las próximas horas conforme se procesen y validen nuevas actas.

A nivel nacional

En tanto, con el 91.47% de actas contabilizadas en la fórmula presidencial, según el portal de la ONPE hasta la 1:17 de la tarde de hoy, se confirma un escenario de alta fragmentación.

El respaldo obtenido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 2.634,861 votos, la ubica como la virtual candidata presidencial que pasaría a la segunda vuelta, mientras que otros candidatos destacados son Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 1.866,413 votos y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 1.832,394 y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 1.709.599 votos válidos.

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