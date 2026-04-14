Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las 10:02 de la mañana del 14 de abril, con el 75.60% de actas contabilizadas a nivel nacional en las Elecciones Generales 2026, se registran importantes avances en el conteo oficial de votos para la elección presidencial.

Actas contabilizadas

De acuerdo con esta actualización, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) encabeza las preferencias con 16.87 % de los votos válidos, equivalente a 2,239,149 votos. En segundo lugar se ubica el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 12.80% y 1,698,052 votos. En tercer lugar figura Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien alcanza 11.85 % de la votación, con un total de 1,572,429 votos.

El avance del escrutinio refleja un escenario electoral aún en desarrollo, en el que las cifras podrían variar conforme se continúe con el procesamiento de actas a nivel nacional.

En la región Ica, el panorama muestra una tendencia similar en el primer lugar. Con el 60.78% de actas contabilizadas a las 10:02 de la mañana de hoy, la candidata Fujimori también se ubica en primer lugar con 60,247 votos.

En segundo lugar regional se posiciona Carlos Álvarez con 35,047 votos, seguido por Ricardo Belmont con 30,771 votos, de acuerdo con los datos del organismo electoral.

Las autoridades electorales han precisado que estos resultados corresponden únicamente a un avance del conteo oficial, por lo que el panorama electoral aún podría experimentar variaciones conforme se incorporen nuevas actas procesadas en las próximas horas.

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