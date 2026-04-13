Al culminarse ayer la jornada de las Elecciones Generales 2026 la empresa encuestadora Datum Internacional dio a conocer los resultados a “boca de urna” que coloca a Keiko Fujimori en el primer lugar de votación presidencial con un 16.5%.

En segundo puesto se encuentra el candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga con 12.8%. Los resultados corresponden a estimaciones preliminares basadas en encuestas realizadas a electores al salir de los locales de votación y no constituyen resultados oficiales.

Existe empate técnico

Según el reporte difundido en tercer lugar se encuentra el candidato a la presidencia de la república del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, con 11.6%; luego Ricardo Belmont Cassinelli del Partido Cívico Obras con 10.5%. Después está el candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez Palomino con 10.0%. Le siguen Alfonso López - Chau con 8.6%; Carlos Álvarez con 7.1% y los otros candidatos se reparten un total de 22.9% de los votos.

El resultado refleja una dispersión del voto con varios candidatos concentrando porcentajes cercanos entre sí en la zona media de la tabla. Dichas estimaciones son similares al resultado del conteo de la ONPE tanto a nivel nacional como a nivel regiones.

Segunda vuelta el 7 de junio

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales conforme se avanza el procesamiento de las actas de todo el país se irán publicando los resultados a través de su portal.

Cabe anotar que pasarán a la segunda vuelta los dos candidatos más votados y que el sufragio de la segunda vuelta se efectuará el domingo 7 de junio del 2026. Para que un postulante lograra ganar en primera vuelta habría necesitado más del 50% de los votos válidos emitidos.

Belmont ganó en Tacna

En lo que respecta a los votos en cada región del Perú en los resultados de las estimaciones “a boca de urna”, según Datum, en la región Tacna en el primer lugar se ubicó Ricardo Belmont con 16.5%, Roberto Sánchez con 8.8%, Rafael López Aliaga con 7.7%, Carlos Álvarez con 7.3%, y otros candidatos a la presidencia agrupan un total de 27.9% de los votos.

Moquegua votó por Nieto

De acuerdo “al boca de urna” según la empresa encuestadora Datum, en la región de Moquegua el primer lugar habría sido ocupado por el candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con un 11.9%, en segundo lugar Alfonso López - Chaude Ahora Nación con 10.3%, en tercer lugar Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 9.0%, en cuarto lugar Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 8,9% y los otros candidatos agrupan un bolsón del 36.6% de los votos emitidos ayer.