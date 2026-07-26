El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso la reorganización de varias fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos de Lima, mediante cuatro resoluciones publicadas este domingo en el diario oficial El Peruano.

Según las resoluciones, Gálvez Villegas adoptó la medida a pedido de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, que solicitó “reestructurar” esos despachos para “garantizar la probidad y eficacia en la conducción de las investigaciones” por dichos actos ilícitos.

Asimismo, el titular del Ministerio Público sostuvo que la decisión se adoptó en conformidad “a las prerrogativas y a la facultad concedida al Fiscal de la Nación para dirigir, orientar y reformular la política del Ministerio Público, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y las metas institucionales, y al haberse configurado las condiciones resolutorias previstas”.

Como parte de la reestructuración, Tomás Gálvez ordenó la reubicación de más de 20 magistrados de las fiscalías especializadas en lavado de activos. Entre ellos figuran Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, fiscal superior titular y fiscal provincial titular, respectivamente, quienes integraban el Equipo Especial Lava Jato, desactivado el pasado 6 de enero.

En ese contexto, Vela Barba fue retirado de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, despacho al que había sido designado en marzo de 2024. En adelante, desempeñará funciones en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

En el caso de Germán Juárez Atoche, el fiscal fue trasladado de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el Distrito Fiscal de Lima Centro, donde laboraba desde el 16 de junio. A partir de ahora, integrará la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.