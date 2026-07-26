El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó el acuerdo de Juntos por el Perú (JP) para integrar una de las listas a la Mesa Directiva del Senado y acusó a sus legisladores de actuar por conveniencia.

Mediante la red social X, recordó que varios de ellos juraron “por la libertad de Pedro Castillo”, pero ahora respaldan una fórmula que lleva como candidato a la primera vicepresidencia al exoficial de la Policía Nacional Harvey Colchado (Ahora Nación) .

“En su oportunismo por ganar una vicepresidencia en la MD, terminaron aliándose con Harvey Colchado, el captor de Pedro Castillo”, sostuvo el aún prófugo de la justicia.

Como se sabe, la Mesa Directiva de cada una de las cámaras del Congreso Bicameral, integrada por senadores y diputados, será elegida hoy en una ceremonia protocolar.

Distintas fuerzas políticas pugnan por liderar uno o ambos espacios.