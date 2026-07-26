El Senado elige hoy, domingo 26 de julio, a su primera Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2026-2027, marcando un nuevo hito tras la instalación del Congreso Bicameral.

La sesión está programada para las 12:00 horas en el Hemiciclo del Senado.

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MINUTO A MINUTO

2:32 p.m. | Continúa el escrutinio

2:47 p.m. | Lista 1 que encabeza Miguel Torres gana la Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027.

2:30 p.m. | Se proclamará como ganadora a la lista que obtenga mayoría simple.

2:26 p.m. | Se procede al escrutinio de la segunda votación.

2:25 p.m. | Se confirma que el número de cédulas coincide con el de senadores votantes (60).

2:21 p.m. | Arranca el conteo del número de votos a fin de verificar el total, de manera pública.

2:20 p.m. | El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, señala que 60 senadores han procedido a votar.

2:19 p.m. | Se cierra la segunda votación.

2:12 p.m. | Senadores continúan ejerciendo nuevamente su voto para elegir a la Mesa Directiva del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

1:58 p.m. | Cabe precisar que la votación inicial concluyó con 30 votos para la Lista 1, 29 para la Lista 2 y un voto impugnado.

1:47: p.m. | Se inicia la segunda votación, al no prosperar la primera.

1:46 p.m. | Fernando Rospigliosi dijo que se proclamará como ganadora a la lista que obtenga mayoría simple.

1:44 p.m. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) informó que periodistas de diversos medios de comunicación denunciaron la falta de acceso a la Cámara de Senadores para realizar la cobertura informativa de la sesión de este domingo.

1:27 p.m. | El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anuncia la suspensión momentánea de la sesión para la firma de las nuevas cédulas de votación.

1:26 p.m. | Se procederá a una segunda votación debido a que no se alcanzado el número superior a la mitad de votos más uno (32).

1:16 p.m. | Fernando Rospigliosi realiza el conteo de los votos de cada lista y muestra las cédulas al Senado .

1:15 p.m. | Se procede al escrutinio.

1:14 p.m. | Fernando Rospigliosi precisa que se proclamará como ganadora a la lista que obtenga la mitad más uno de los concurrentes. En caso de empate, se procederá a una nueva votación.

1:13 p.m. | Se confirma que el número de cédulas coincide con el de votantes.

1:09 p.m. | Se inicia con el conteo del número de votos a fin de verificar el mismo de manera pública.

1:08 p.m. | El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, indica que 60 senadores han procedido a votar.

1:07 p.m. | Se cierra la votación.

1:02 p.m. | La senadora Mirtha Vásquez, exministra y representante de Ahora Nación, emitió su voto y lo mostró públicamente a los legisladores presentes.

12:59 p.m. | El senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, mostró públicamente su voto tras emitirlo.

12:57 p.m. | Comunicadores siguen ceremonia desde sala de cronistas.

12:55 p.m. | Flavio Figallo, del Partido del Buen Gobierno, muestra su voto.

12:51 p.m. | Emite su voto Jaime Delgado.

12:48 p.m. | Senador de Juntos por el Perú José Chipana muestra su voto

12:45 p.m. |Víctor Cutipa Ccama emite su voto y muestra al público.

12:43 p.m. | Roger Astucuri procedió a votar.

12:41 p.m. | El senador Andrés Luján ejerce su voto.

12:39 p.m. | El senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, también mostró públicamente su voto tras emitirlo.

12:38 p.m. |El senador José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú, emitió su voto y lo mostró públicamente a los legisladores presentes en la sesión.

12: 38 p.m. | El senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), candidato a la Presidencia del Senado, emitió su voto y lo mostró públicamente a los legisladores presentes durante la sesión.

12:37 p.m. | El senador Saúl Armacanqui Morales, de Juntos por el Perú, mostró públicamente su voto tras emitirlo durante la elección de la Mesa Directiva.

12:36 pm. | El senador y exministro de Economía, José Arista, emitió su voto durante la elección de la Mesa Directiva.

12:35 p.m. | Agripina Flores Córdova, senadora del Partido Cívico Obras, mostró la cédula de votación.

12:34 p.m. | Patricia Juárez fue llamada votar.

12:33 p.m. | Alejandro Muñante votó.

12:30 p.m. |Fernando Rospigliosi y Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular ejercieron primero su voto.

12:29 p.m. | Comienza la votación.

12:20 p.m. | Senadoras escrutadoras proceden a la firma de las cédulas de votación.

12:18 p.m. | El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anuncia la suspensión momentánea de la sesión para la firma de la cédulas de votación.

12: 16 p.m. | Las senadoras Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Agripina Flores (Obras) fueron convocadas como escrutadoras para el proceso de elección de la Mesa Directiva.

12:08 p.m. | Relator da lectura al reglamento del Congreso referido al proceso de elección de la Mesa Directiva del Senado.

12:06 p.m. |El presidente la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria anuncia que se procederá a la elección de la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

12:04 p.m. | Miguel Torres pide a los senadores que comiencen a registrar su asistencia a través del sistema digital del Legislativo.

12:02 p.m. | Miguel Torres preside la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

12:01 p.m. | Se inicia sesión

11:58 a.m.| La Lista 1 está conformada por Jesús Reto a la presidencia, Anali Márquez a la primera vicepresidencia, Harvey Colchado a la segunda vicepresidencia y José Yataco a la tercera vicepresidencia.

11:55 a.m.| La Lista 2 está integrada por Daniel Barragán a la presidencia, Jaime Quito a la primera vicepresidencia, Jaime Delgado a la segunda vicepresidencia y Nora Bonifaz a la tercera vicepresidencia.

11:49 a.m. | La diputada Indira Huilca informó en RPP que el bloque de oposición mostrará públicamente el sentido de sus votos en la elección de la Mesa Directiva.

11:40 a.m. | Al ingresar al Congreso, Patricia Juárez se mostró confiada en que se realice una “elección democrática para expresar nuestra voluntad”.

11:30 a.m. | Comienza el arribo de senadores a la sede del Congreso.

El presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Torres Morales, confirmó la fecha de la elección durante la sesión en la que juramentaron los 60 senadores.

Como se sabe, el plazo para la inscripción de listas venció al mediodía del sábado 25 de julio, conforme al Reglamento del Congreso.

Este 26 de julio se llevará a cabo la elección de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027. 🇵🇪



Revisa los horarios de cada sesión. pic.twitter.com/evcqZKcGyg — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

Lee aquí: Norma Yarrow encabeza segunda lista para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Primera lista

La primera lista inscrita es encabezada por Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular, e incluye a Alejandro Muñante (Renovación Popular) como candidato a la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) a la segunda vicepresidencia y Estanislao Mancha (Renovación Popular) a la tercera vicepresidencia.

Segunda lista

La segunda candidatura, denominada “Consenso por la Democracia”, es liderada por Daniel Barragán Coloma , de la bancada Obras. La fórmula la integran Jaime Quito (Juntos por el Perú), Jaime Delgado (Ahora Nación) y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno), quienes postulan a las tres vicepresidencias.

La Oficialía Mayor del Congreso ratificó que la elección se desarrollará este domingo al mediodía. Así, los senadores definen a las autoridades que conducirán la Cámara Alta durante su primer periodo legislativo en el restablecido sistema bicameral.