El Congreso elegirá este domingo 26 de julio a las nuevas mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados para el periodo anual de sesiones 2026-2027. En total, quedaron inscritas cuatro listas, dos por cada cámara, que competirán por la conducción del Poder Legislativo.

Senado

En el Senado , la primera candidatura es encabezada por Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular, acompañado por Alejandro Muñante (Renovación Popular) para la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) para la segunda vicepresidencia y Estanislao Mancha (Renovación Popular) para la tercera vicepresidencia.

La segunda lista para el Senado, denominada “Consenso por la Democracia”, es liderada por Daniel Barragán Coloma, de la bancada Obras. La fórmula la integran Jaime Quito (Juntos por el Perú), Jaime Delgado (Ahora Nación) y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) en las tres vicepresidencias, respectivamente.

La Oficialía Mayor informó que la sesión para elegir a la Mesa Directiva del Senado se realizará a las 12:00 horas del domingo en el Hemiciclo del Senado, conforme al cronograma establecido por la Junta Preparatoria.

Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados , la primera lista inscrita corresponde a la alianza “Consenso por la Democracia”, encabezada por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno. Lo acompañan Analí Márquez (Juntos por el Perú), Harvey Colchado (Ahora Nación) y José Yataco (Partido Cívico Obras) para las tres vicepresidencias.

La segunda candidatura está liderada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, con el respaldo de Fuerza Popular. La fórmula la completan Karina Beteta en la primera vicepresidencia, Diego Bazán en la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo en la tercera vicepresidencia.

La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se desarrollará a las 17:00 horas del domingo en el Hemiciclo de la Cámara Baja, según lo dispuesto por la Junta Preparatoria.

Con estas cuatro listas oficialmente inscritas, el Congreso definirá este domingo a las autoridades que conducirán ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027, en una jornada clave para la organización del nuevo Parlamento.