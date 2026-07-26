El senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, cuestionó la unidad de la coalición opositora luego de que la Lista 2 perdiera la elección de la Mesa Directiva del Senado frente a la fórmula encabezada por Miguel Torres. El legislador sostuvo que uno de los integrantes del bloque no habría respetado el acuerdo político alcanzado entre las cuatro bancadas que respaldaban esa candidatura y calificó lo ocurrido como un acto de traición.

La coalición conformada por Ahora Nación, Juntos por el Perú, Obras y Partido del Buen Gobierno había acordado presentar una lista única para disputar la conducción del Senado y votar en bloque por esa fórmula. Tras conocerse el resultado, Delgado aseguró que mantienen dudas sobre el comportamiento de uno de los parlamentarios durante la elección.

¿Qué dijo Jaime Delgado?

En declaraciones a la prensa, el legislador manifestó que el resultado genera preocupación porque, a su juicio, evidencia un posible incumplimiento de los compromisos asumidos antes de la votación. Sin embargo, optó por no mencionar la identidad de la persona a la que atribuyen ese hecho.

“Bueno, en realidad lo que queremos manifestar es nuestra preocupación porque obviamente ustedes han visto que estamos frente a un acto de traición. No quiero mencionar nombres, pero más allá de eso, nos preocupan las malas prácticas”, expresó.

Delgado también consideró que este episodio envía un mensaje negativo en el inicio del nuevo periodo parlamentario. Además, indicó que existen dudas sobre las razones que habrían llevado a modificar la voluntad de alguno de los integrantes de la coalición.

“Si así vamos a comenzar este periodo legislativo, digamos doblegando la voluntad de algunos, por qué sé yo razones, estamos comenzando mal”, expresó.

Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, tras elección de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores: "Estamos ante un acto de traición de algunos integrantes que se sabrá en algún momento. Nos preocupan las malas prácticas"



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Ratifica continuidad de la coalición

Pese a la derrota de la Lista 2, el senador aseguró que las cuatro bancadas continuarán actuando de manera conjunta en el Congreso. Asimismo, señaló que no harán públicos los nombres de los presuntos responsables hasta esclarecer lo ocurrido.

“Quiero ratificar, además, la voluntad de los cuatro grupos Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno de mantener esta coalición firme, sólida. No vamos a mencionar nombres hasta que esto se esclarezca”.

No obstante, reiteró que la coalición interpreta lo sucedido como una deslealtad al acuerdo político que habían alcanzado.

“Sentimos que obviamente es un acto de traición inaceptable”, insistió.





¿Qué acuerdo pactaron antes de la votación?

Antes de la elección de la Mesa Directiva, las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Obras y Partido del Buen Gobierno anunciaron que sus integrantes mostrarían públicamente sus cédulas de votación, pese a que el sufragio era secreto. Según explicaron entonces, la medida buscaba garantizar transparencia y demostrar el cumplimiento del acuerdo político para respaldar a la Lista 2.

Durante la jornada, los senadores de Juntos por el Perú Serafín Andrés Luján y Silvana Robles no exhibieron su voto. Horas después, Robles sostuvo en su cuenta de X que se trató de un descuido y aseguró que su voto fue para la Lista 2, descartando haber apoyado a la candidatura encabezada por Miguel Torres.