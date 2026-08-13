Murder in a Small Town llegará a Latinoamérica el próximo 19 de agosto a través de Universal+. La serie policial canadiense sigue a un detective que abandona la gran ciudad buscando tranquilidad, pero termina investigando una serie de asesinatos en una pequeña comunidad.

Creada por Ian Weir y basada en la serie de novelas Alberg and Cassandra Mysteries, de la escritora canadiense L.R. Wright, la producción tiene como protagonistas a Rossif Sutherland, en el papel del detective Karl Alberg, y Kristin Kreuk, quien interpreta a Cassandra Lee.

La primera temporada está compuesta por ocho episodios y es distribuida internacionalmente por FOX Entertainment Global.

¿De qué trata Murder in a Small Town?

La historia gira alrededor de Karl Alberg, un detective que trabajaba en Minneapolis y decide dejar atrás la vida en una gran ciudad para asumir como jefe de policía de una pequeña localidad del noroeste del Pacífico.

El cambio responde a su intención de comenzar una nueva etapa y recuperarse del impacto psicológico que le dejó su anterior trabajo. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba encontrar desaparece cuando una serie de asesinatos comienza a sacudir a la comunidad.

Alberg deberá investigar los crímenes mientras descubre que algunos de los habitantes del pueblo esconden secretos que complican sus pesquisas.

La serie combina investigaciones policiales, misterio y drama personal, con distintos casos que ponen a prueba las capacidades del protagonista.

Karl Alberg y Cassandra Lee: romance en medio de los crímenes

Las investigaciones no constituyen el único eje de la historia. Tras llegar a la comunidad, Karl conoce a Cassandra Lee, una bibliotecaria interpretada por Kristin Kreuk.

La relación entre ambos aporta el componente romántico de la producción y funciona como parte de la evolución personal del detective.

Cassandra, además, tiene una historia propia dentro de la serie. El personaje mantiene una estrecha relación con la comunidad y busca promover las artes y contribuir a la vida cultural de la localidad.

¿Quiénes integran el reparto?

Rossif Sutherland encabeza el elenco como Karl Alberg. El actor ha participado anteriormente en producciones como ER y The Handmaid’s Tale.

A su lado se encuentra Kristin Kreuk, recordada por su interpretación de Lana Lang en Smallville y por protagonizar Beauty & the Beast. En Murder in a Small Town asume el papel de Cassandra Lee.

El reparto principal también incluye a Mya Lowe, de My Life with the Walter Boys, y Fritzy-Klevans Destine, quien participó en Superman & Lois.

Una adaptación de las novelas de L.R. Wright

Murder in a Small Town está inspirada en las novelas protagonizadas por Karl Alberg y Cassandra Mitchell escritas por L.R. Wright, autora canadiense de literatura policial.

La producción televisiva fue creada por Ian Weir y producida por Sepia Films en asociación con FOX Entertainment y Future Shack Entertainment.

Entre los productores ejecutivos de la primera temporada figuran Ian Weir, Milan Cheylov, Morris Ruskin, Sharon Wisnia, Tina Pehme, Kim Roberts y Jeff Wachtel. Nick Orchard, de Soapbox Productions, participa como productor.

¿Cuándo se estrena Murder in a Small Town en Latinoamérica?

La primera temporada de Murder in a Small Town se estrenará el miércoles 19 de agosto en Latinoamérica, según informó Universal+.

La plataforma ofrecerá así los ocho episodios de la temporada protagonizada por Rossif Sutherland y Kristin Kreuk.

La producción apunta especialmente a los seguidores de las historias de misterio y detectives, con una trama que combina asesinatos, secretos de una pequeña comunidad y las relaciones personales de sus protagonistas.