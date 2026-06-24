Un violento asalto a mano armada ocurrido en el distrito de Pachacútec (Ica), dejó como saldo un hombre herido de bala y el robo de modernos equipos de topografía valorizados en miles de soles. El hecho se registró a plena luz del día en el sector La 75, cerca de la Cooperativa La Atalaya.

Grave delito

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de la 1:15 de ayer, cuando ingenieros y personal técnico de una empresa inmobiliaria que desarrolla proyectos de habilitación urbana para lotes de vivienda se retiraban a almorzar a bordo de una camioneta de color blanco.

En la unidad transportaban equipos y accesorios topográficos de alto valor utilizados para los trabajos de medición y trazado de terrenos. Sin embargo, durante el trayecto fueron interceptados por delincuentes que se movilizaban en un automóvil y una motocicleta.

Según las primeras versiones, los asaltantes, aprovecharon las características de la vía, una trocha angosta y de un solo sentido, para bloquear el paso de la camioneta y obligar a sus ocupantes a detenerse. Los delincuentes descendieron de los vehículos e intentaron apoderarse de los equipos que eran transportados en la tolva. No obstante, los ingenieros y trabajadores se habrían negado a abrir las puertas y bajar las lunas de la camioneta.

Ante la resistencia de las víctimas, los criminales comenzaron a disparar contra la unidad. Durante el ataque, uno de los ocupantes resultó herido por impacto de bala. Al percatarse de la situación, el conductor decidió acelerar para intentar escapar del lugar.

En medio de la desesperada maniobra, la camioneta terminó desbarrancándose por uno de los bordes de la vía, mientras los delincuentes lograban apoderarse de los equipos topográficos y huyeron con rumbo desconocido.

Minutos después, el herido fue auxiliado y trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y tomar las declaraciones de las víctimas y testigos. Hallaron casquillos de bala y otros indicios.

EL DATO: iban en una camioneta Toyota Hilux de color blanco, de placa BHF-752

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