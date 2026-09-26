Más de 400 agentes del INPE, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público participaron en un megaoperativo simultáneo de requisa en los penales Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro de Trujillo, Challapalca y Cochamarca.

Durante las inspecciones fueron incautados celulares, routers, drogas y otros artículos no permitidos. En el penal Miguel Castro Castro, además, se encontraron 41 envoltorios con droga, ketes con marihuana y S/15 000 en efectivo, junto con equipos electrónicos y otros objetos.

En Ancón I se hallaron S/3 000, memorias de celular, audífonos, cargadores y otros artículos. Mientras que en Cochamarca se incautó un celular, 40 ketes con pasta básica de cocaína, armas punzocortantes y otros objetos prohibidos. En El Milagro se encontraron cientos de envoltorios y bolsas con marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína.

La intervención, dispuesta por el Gobierno, busca reforzar la seguridad y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, además de combatir actividades ilícitas y organizaciones criminales. En Challapalca, la inspección concluyó sin hallazgos de sustancias ni objetos prohibidos.