Una combi vinculada a la campaña de la organización política Renovación Popular terminó completamente calcinada durante la madrugada de ayer en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Cambio Macacona, en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica. El hecho no dejó personas heridas.

Denuncian ataque

La unidad, de placa D7A-323, marca Foton y color plata, era utilizada por simpatizantes de la agrupación política que se encontraban realizando labores relacionadas con la colocación de propaganda electoral en la zona.

De acuerdo con los integrantes del grupo político, momentos antes del incendio se habría producido un altercado con personas vinculadas a otra organización política. Según su versión, mientras realizaban la colocación de pancartas, un vehículo habría pasado a gran velocidad y desde allí se habría lanzado un objeto que provocó una explosión y posteriormente el incendio de la unidad.

“Pasó un vehículo a gran velocidad y nos lanzaron una molotov”, señalaron algunos de los integrantes de la agrupación, quienes consideraron que el hecho podría tratarse de un atentado.

Durante la emergencia, los ocupantes lograron ponerse a salvo. Señalaron que aproximadamente 24 personas se encontraban realizando labores de propaganda durante esa jornada.

El incendio fue atendido posteriormente por efectivos de la Policía Nacional y personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron las acciones correspondientes para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose.

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