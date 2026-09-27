El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó el “apresuramiento” de algunas bancadas de la Cámara de Diputados al impulsar mociones de censura e interpelaciones contra los ministros del Interior y Educación, César Astudillo y José Antonio Chang, respectivamente.

“Venimos trabajando desde el 28 de julio 24 x 7, como ha indicado la presidenta. Yo creo que hay un apresuramiento respecto a esta censura e interpelación que están poniendo los señores diputados”, señaló.

Aunque reconoció que el Congreso tiene la facultad de interpelar y censurar a los ministros, el titular del Midagri consideró necesario dar prioridad a la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

“Me centraría en que evacúen las facultades delegadas que hemos solicitado porque creo que el país está esperando eso más que lo que pretendan hacer”, declaró a RPP durante su visita al distrito de Ichuña, en la provincia de general Sánchez Cerro, en la región Moquegua, donde entregó ocho reservorios y dos cochas.

El ministro resaltó la relevancia de las 66 facultades legislativas planteadas por el Ejecutivo, al considerar que permitirían acelerar las medidas frente a la criminalidad y brindar atención directa a las personas afectadas por un eventual fenómeno El Niño, mediante el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Defensa.

“Las 66 son sumamente importantes para nosotros porque van a dar agilidad a nuestras acciones y también potencia para atacar la criminalidad. En el tema del fenómeno El Niño, estamos solicitando facultades para que, a través del Indeci y el Ministerio de Defensa, se pueda atender de manera directa”, indicó.

“Creo que nadie se debería oponer a eso, porque cuando una persona queda damnificada debemos buscar que el Estado llegue inmediatamente y no esperar a 7 u 8 días, así que esperemos que los diputados puedan entender eso y responderle no al Ejecutivo, sino responderle a la población que está esperando su respuesta”, agregó.

Asimismo, indicó que el Gobierno está intensificando las labores de preparación en la costa peruana ante la posibilidad de un “Niño extraordinario”.

“En este momento estamos en la fase de preparación y vamos a continuar, como lo ha dicho la presidenta, todos los días esperando estar lo mejor preparados posible”, finalizó.