El emporio comercial de Gamarra proyecta pérdidas de hasta S/ 600 millones durante la campaña de otoño e invierno debido a las altas temperaturas registradas en Lima y la costa norte del país.

Así lo informó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, quien señaló para América Noticias, que el principal impacto proviene de la caída en la demanda de ropa de abrigo.

Según explicó, el fenómeno de El Niño Costero mantiene temperaturas cercanas a los 30 grados en zonas donde tradicionalmente aumenta la venta de prendas para el frío.

Comerciantes optan por prendas más ligeras

Ante el cambio climático y la incertidumbre en el mercado, los confeccionistas de Gamarra modificaron sus estrategias de producción.

A diferencia de años anteriores, los talleres textiles optaron por elaborar colecciones de invierno con telas delgadas y materiales ligeros para evitar acumular stock de casacas y chompas gruesas.

Sin embargo, la medida no habría sido suficiente para compensar la baja demanda de compradores mayoristas.

Saldaña indicó que cerca del 70 % de la producción textil de Gamarra se distribuye a regiones del país, donde también persisten temperaturas cálidas.

Sector textil aún no recupera niveles prepandemia

La dirigente empresarial advirtió que el emporio todavía opera al 60 % de los niveles de facturación registrados antes de la pandemia.

El impacto económico afecta a un sector que genera aproximadamente medio millón de empleos y aporta importantes ingresos tributarios al Estado.

Además del clima, Saldaña mencionó que la incertidumbre política y electoral también afecta las inversiones y el desempeño de las micro y pequeñas empresas del sector textil.

Senamhi advierte calentamiento del mar

El panorama coincide con las alertas emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad informó que el mar frente a la costa central y norte registra temperaturas hasta seis grados por encima de sus valores normales.

Asimismo, existe un 80 % de probabilidad de que el calentamiento evolucione hacia un fenómeno de El Niño global a finales de año, prolongando las condiciones cálidas.

Gamarra busca mantener ventas con ropa ligera

Pese al escenario adverso, comerciantes del emporio comercial invitaron a los consumidores a adquirir prendas ligeras elaboradas por la industria nacional.

El objetivo es mantener el movimiento comercial durante una de las campañas más importantes para el sector textil peruano.