La Municipalidad de San Miguel anunció que eliminará cerca de 21 mil fotopapeletas luego de detectar irregularidades en el proceso de sanción a conductores dentro del distrito.

La comuna indicó que las multas fueron aplicadas en zonas donde existían problemas de señalización.

Tras una evaluación interna, las autoridades identificaron que en algunos puntos no había señalización adecuada para advertir a los conductores sobre las restricciones viales. Además, se reportó que varias notificaciones llegaron hasta ocho meses después de haberse cometido las supuestas infracciones.

Las sanciones fueron registradas mediante Lima Reporta, una aplicación de la Municipalidad Metropolitana de Lima que permite a inspectores grabar videos cortos para detectar faltas de tránsito.

Frente a estas observaciones, la comuna de San Miguel decidió anular las multas para evitar perjudicar a ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho de defensa a tiempo.