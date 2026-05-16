El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en 134 distritos de diversas provincias de los departamentos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 074-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano, y entrará en vigencia desde el 19 de mayo de 2026.

La disposición busca continuar con la ejecución de acciones inmediatas para reducir riesgos, atender emergencias y desarrollar labores de rehabilitación en las zonas afectadas.

El Ejecutivo precisó que las intervenciones deberán estar directamente vinculadas con la emergencia climática y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades que se presenten durante su ejecución, siempre sustentadas en informes técnicos de las entidades competentes.

La implementación de las medidas estará a cargo de los gobiernos regionales y locales involucrados, con la coordinación y supervisión técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Asimismo, participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Transportes, Vivienda, Interior y Defensa.

El decreto establece además que las acciones serán financiadas con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y de los ministros de las carteras correspondientes.