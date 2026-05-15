Crisis. A pocos días de celebrarse las elecciones internas para elegir a los candidatos al cargo de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), los integrantes de la Lista N° 2 del Partido Aprista Peruano (PAP) informaron, en conferencia de prensa, que han decidido renunciar de manera irrevocable al proceso de selección primario.

Andrés Aguilar Velásquez, quien encabeza dicha lista como precandidato a la Alcaldía de Trujillo, denunció que el Tribunal Nacional Electoral (TNE) modificó ilegalmente la composición original de la plancha presentada.

SUSTENTA

El personero legal de la agrupación, Luis Armas, ratificó la versión de que el TNE modificó “de manera unilateral” el orden original de la lista inscrita el pasado 25 de marzo ante el Tribunal Regional Electoral de La Libertad.

“Modifican, repito, de manera unilateral el orden de la lista que primigeniamente nosotros habíamos inscrito y que había sido ratificada mediante una resolución firme”, declaró.

Agregó que la Lista N° 2 había sido presentada cumpliendo con los requisitos legales. Esto significa que incluyeron paridad y cuota de género.

No obstante, dijo que posteriormente el TNE alteró la conformación registrada originalmente y terminó consignando otra estructura en el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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VICIOS

En esa línea, Luis Armas explicó que la Lista N° 2 fue alterada de tal manera que el proceso quedó completamente comprometido.

En tanto, Andrés Aguilar calificó esta situación como un “circo” y sostuvo que hay intereses ocultos detrás de estas decisiones partidarias.

“Hay una manipulación descarada del proceso electoral que lo vicia por completo. Esto se ha convertido en un circo total y nosotros no podemos ser partícipes ni avalar esto”, enfatizó.

Mencionó que con todo esto se está torciendo la voluntad popular interna del PAP. “Esto debilita aún más las estructuras después de unas elecciones (la del 12 de abril), en la que no se hizo un mea culpa y no se han asumido responsabilidades como debería ser”, remarcó Andrés Aguilar.

Propuso a los máximos dirigentes del partido iniciar una reestructuración real organizativa y estatutaria del partido. Exhortó a Enrique Valderrama (excandidato a la presidencia de la República) y demás responsables a nivel nacional asumir esta tarea

Finalmente dejaron en claro que el retiro de la lista no significa que se brindará el respaldo a otra candidatura dentro del partido.

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