En la semana que pasó, el exfiscal José Domingo Pérez dio una muestra más de vivir fuera de la realidad al acusar al equipo periodístico de un canal de televisión de persecución, acoso y hostilización a su familia por hacer preguntas a su esposa sobre la función pública que realiza, todo dentro de la normalidad, la cordialidad y los procedimientos que por décadas hemos visto.

Sin duda Pérez, hoy expulsado del Ministerio Público y convertido en abogado de Pedro Castillo y miembro del equipo del candidato Roberto Sánchez, no puede vivir sin la victimización, el histrionismo y el show, algo que lo convirtió en casi un “héroe” de la lucha contra la corrupción, cuando realmente era todo lo contrario: un bluff, un fiasco, un falso valor.

Tras la salida de Pérez por la puerta falsa de la institución a la que perteneció, con el voto unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público está en la obligación de pedirle disculpas al país por haber tenido como uno de sus miembros a este personaje, que era un agente de la izquierda más radical, golpista y antidemocrática infiltrado en el sistema de justicia.

Cuando nos preguntemos por qué la justicia está como está, la respuesta es simple: por gente como Pérez, quien apenas califica como para abogado de un sujeto tan triste como Castillo, y miembro del equipo de Sánchez, un imitador barato del golpista de Chota, condenado a 11 años de prisión, por ahora.