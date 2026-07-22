Quince distritos de la región La Libertad están en riesgo muy alto por posibles inundaciones por lluvias o huaicos que puedan ocurrir durante el fenómeno El Niño, que según especialistas alcanzaría una magnitud entre fuerte y extraordinaria de noviembre de este año a marzo de 2027.

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Alerta

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) publicó la relación de jurisdicciones que presentan algún tipo de riesgo en el marco del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

La Libertad registra 23 distritos con riesgo muy bajo, 8 con peligro bajo, 4 con nivel medio y 34 con riesgo alto. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en 15 zonas, situadas en ocho provincias de La Libertad, que tienen “riesgo muy alto”.

En esa lista figura El Porvenir, en Trujillo. También se encuentran Santiago de Cao, Paiján, Chocope y Chicama, en la provincia de Ascope, y San José y Guadalupe, en Pacasmayo.

En Virú está el distrito del mismo nombre y Guadalupito, mientras que en Gran Chimú figura Cascas.

En la sierra liberteña se encuentran en riesgo muy alto Sitabamba (Santiago de Chuco), así como Cochorco y Chugay, en Sánchez Carrión. En Pataz, en tanto, están Huaylillas y Santiago de Challas.

El CENEPRED también alertó que en la provincia de Trujillo existen 10 distritos con “riesgo alto”: Trujillo, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y Víctor Larco Herrera. La única jurisdicción que presenta “riesgo bajo” es Alto Trujillo.

Mario Reyna, alcalde de Trujillo, dijo que ha coordinado una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori para incidir en temas de prevención de cara al fenómeno El Niño. “Hemos tenido contacto ya, a través de algunos asesores, con la nueva presidenta. La cita ha sido aceptada para agosto”, aseguró.

La autoridad edil destacó los trabajos que se realizaron en la quebrada San Ildefonso, para evitar huaicos como los ocurridos durante El Niño del 2017 y el ciclón Yaku del 2023.

Precisó que urge reforzar las defensas ribereñas del río Moche para que no ocurran desbordes, teniendo en cuenta que las aguas de la quebrada serán desviadas a ese lugar.

El burgomaestre de El Porvenir, Juan Carranza, asimismo, incidió en las obras que deben ejecutarse en el río Moche porque su caudal también soporta las aguas provenientes de las lluvias en la sierra.

Inversión

La Contraloría evaluó el nivel de gasto del presupuesto para mitigar desastres y advirtió que, hasta inicios de julio, el Gobierno Regional de La Libertad y 36 municipalidades no invirtieron esta partida. La Región gastó el 15.7% del dinero que le asignaron, mientras que 29 comunas presentan avances de entre 0% y 46.20%. En tanto, siete municipios ni siquiera presupuestaron labores de prevención.

Entre las comunas con más bajo nivel de gasto están: Chepén, Guadalupe, Guadalupito, Santiago de Cao y Marcabal, que no invirtieron ni un sol. En tanto, Santiago de Chuco ejecutó 1.9% y Florencia de Mora, 9%.