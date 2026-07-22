El cabecilla de la organización criminal de “Los Pulpos”, Jhonsson Smit Cruz Torres, encabeza la lista de “Los más buscados” del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Por su paradero ofrecen la suma de S/ 500,000.

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En esta nómina también figuran otras 35 personas que cometieron actos ilícitos en La Libertad.

PELIGROSOS

Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia. Él fue sentenciado a cadena perpetua por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de una mujer, ocurrido en marzo de 2020.

También figura Celso Emilio Moreno Cabrera, alias “Gringo Celso”, quien es sindicado como cabecilla de “Los Letales Norte”, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Por su ubicación ofrecen la suma de 30 mil soles. Él fue condenado a 35 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita agravada y tenencia ilegal de municiones de guerra.

CRIMINALES

En esta lista hay 15 buscados por el delito de violación sexual: Santos Reyna Valdez (S/ 15 mil), Luis Vargas Robles (S/ 15 mil), Juan Albildo Alcántara (S/ 20 mil), Julio Díaz Guarniz (S/ 20 mil), José Arenas Toribio (S/ 20 mil), Julio Díaz Alva (S/ 20 mil), Raúl Luis Rodríguez (S/ 20 mil) y Eduardo Angulo Sagástegui (S/ 40 mil)

También: Gilberto Guarniz Terrones (S/ 15 mil), Marco Rodríguez Carbajal (S/ 30 mil), Martires Marquina Morales (S/ 15 mil), Perci Euclides Salirrosas Mozo (S/ 15 mil), Wilter Castillo Meléndez (S/ 15 mil), Carlos Pairazamán Escobar (S/ 15 mil ) y José Quintana García (S/ 15 mil).

El programa también incluyó a extorsionadores, por quienes se ofrece S/ 15 mil. Se trata de Antonio Corcuera Céspedes, Mayra Aguirre Pérez y Zuleyka Rivera Zavaleta.