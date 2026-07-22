El alcalde de Trujillo y presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), Mario Reyna Rodríguez, dijo que en su cuarta sesión ordinaria acordaron ver la forma de prohibir desde las municipalidades la concentración de motos y autos para piques y legislar en el tema de límites horarios para que todos los eventos de espectáculos públicos no deportivos con venta de licor terminen a determinada hora.

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Vamos a invitar a una próxima sesión a las municipalidades distritales para que expongan avances de la ordenanza para poner límite horario a la venta de licor en locales de diversión nocturna. “Vemos que aún hay cierta indiferencia de las municipalidades distritales en este tema”, manifestó.

Respecto al control y fiscalización de los piques adelantó que en vías como en La Perla, donde se detectó la organización de estas actividades, se ha pensado en instalar tachones, pero en el caso de las vías nacionales la MPT no puede intervenir.

En esta sesión se juramentó a la subprefecta de Trujillo, Carmen Cuentas Tello, como miembro titular del Coprosec y expuso el coronel PNP jefe de la Divopus sobre los avances en la lucha contra la inseguridad en la provincia de Trujillo y planes respecto a operativos por fiestas patrias.

Allí se pidió informar sobre qué norma están utilizando los centros poblados para autorizar bailes y actividades sociales no deportivas en las que cuando hubo operativos se ha incautado incluso armas de fuego, planteando, además, que en los espectáculos donde haya pirotecnia se cuente con licencia de Sucamec y que los alcaldes distritales ayuden a fiscalizar.

RESPECTO A LOS PIQUES

Se planteó establecer alguna forma de prohibición de los piques y que la sanción sea el internamiento en el depósito de los vehículos que participen, de tal manera que el personal policial y la municipalidad ejecuten la medida y se lleven a todos los vehículos.

Esta es una problemática atendida por la queja de la ciudadanía. Se ha intentado intervenir muchas veces, pero tenemos la dificultad que esto no está considerado como un delito sino como una infracción

Se planteó por ello que desde las municipalidades se legisle al respecto para atacar de manera más efectiva los piques y que esto implique un tema disuasivo que ayude a resolver la problemática.