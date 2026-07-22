Cuando sostenían una reunión para ultimar detalles de un campeonato de fulbito un grupo de amigos fue atacado a balazos por un presunto sicario. Uno de los hombres resultó gravemente herido y ahora se debate entre la vida y la muerte. El ataque ocurrió en el frontis de una vivienda situada en la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo.

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Según testigos, los organizadores del evento deportivo debatían sobre el horario de inicio de los partidos en los equipos del barrio que se habían inscrito. Además, pintaban un cartel que iban a colocar en una losa deportiva, cuando un individuo se acercó caminando hasta el grupo y disparó más de diez balazos.

Tras descargar la cacerina del arma, el sicario salió corriendo y luego subió a una moto que lo esperaba metros más adelante.

Desafortunamente varios de los proyectiles impactaron en un hombre que, según la Policía, fue identificado como Luis Moro.

Debido a la gravedad de su estado de salud,sus amigos lo levantaron y lo evacuaron a un centro de salud, donde se debate entre la vida y la muerte.

La Policía Nacional llegó al lugar del ataque para iniciar las pesquisas del caso. Comentaron que por la forma cómo sucedió el atentado se presume que el móvil sería el ajuste de cuentas.

Los vecinos pidieron a la Policía Nacional mayor presencia en la zona, pues los actos delictivos se han incrementado. Es más, este ataque ocurrió cuando había negocios de venta de comida abiertos y niños en la calle.