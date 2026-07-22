Andy Yofran Quispe Cruz (25), alias “Andy”, presunto integrante y operador de la organización criminal “Los Pulpos” pudo desplazarse sin problemas por las calles, debido a que fiscales de Trujillo no solicitaron prisión preventiva en su contra, a pesar de que se le vinculaba a la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada.

VER MÁS: La Libertad: Detonan presunto aparato explosivo en exteriores de un bar en Quiruvilca

Así se revela en un comunicado emitido por la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Se precisa que el primer expediente N°5359-2024, es por secuestro agravado y se ventila en el Tercer Juzgado de Trujillo y el segundo expediente N°2581-2024 es por extorsión agravada y se procesa en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

AL DETALLE

Con respecto al primera expediente N°5359-2024, cuyo agraviado es la persona de iniciales K.D C.C., la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo “al momento de formalizar y continuar la investigación preparatoria, no solicitó la medida de prisión preventiva contra el investigado, sino la medida de comparecencia simple”.

El segundo expediente, a cargo de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir por el caso de extorsión agravada, en agravio de un ciudadano de iniciales W. F. V. B., el 17 de mayo de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo declaró fundado el pedido de detención preliminar por el plazo de 72 horas y emitió órdenes de captura contra “Andy”.

Sin embargo, el 2 de julio de 2024, el Ministerio Público comunicó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra “Andy”, pero no requirió la imposición de la medida de prisión preventiva.

En ese sentido, se dejó sin efecto las órdenes de captura por la imposición de la detención preliminar de 72 horas.

FUE EN LAMBAYEQUE

Cabe indicar que “Andy” fue detenido en Chiclayo la semana pasada y actualmente se encuentra recluido en el penal de Picsi por mandato de un juez penal de Lambayeque.