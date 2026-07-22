​La Policía Nacional investiga un presunto atentado con dinamita en los exteriores de un bar situado en la calle Lima del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

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De acuerdo a versión de testigos, al filo de las 9 de la noche del último martes, sujetos desconocidos llegaron hasta el frontis del establecimiento e hicieron detonar un aparato explosivo.

Las personas que en ese momento se encontraban en el interior del bar solo atinaron a colocarse debajo de las mesas, para salvaguardar su integridad.

En cuestión de minutos agentes de la Policía Nacional y serenazgo llegaron al lugar del atentado y tras evacuar a las personas acordonaron la zona, para iniciar las pesquisas del caso.

Un último reporte confirmó que ninguna persona resultó herida, pero sí daños materiales

Cabe indicar que la zona andina de La Libertad viene registrando un preocupante incremento de hechos delictivos, entre ellos la extorsión con uso de dinamita. Los propietarios del local evitaron dar declaraciones.