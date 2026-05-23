El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el sorteo público para definir el orden de participación y los ejes temáticos de los debates de segunda vuelta electoral.

El organismo electoral informó que el debate técnico se desarrollará el 24 de mayo , mientras que el debate presidencial se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Según el resultado del sorteo, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, será el primero en intervenir durante el debate presidencial. Posteriormente tomará la palabra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El formato aprobado por el JNE establece que cada postulante contará inicialmente con un minuto para presentar a su organización política. Luego deberán responder de manera individual a la pregunta planteada por los moderadores sobre las razones por las cuales consideran que deben ser elegidos para gobernar el país.

El debate presidencial estará dividido en cuatro bloques temáticos considerados prioritarios para la gestión gubernamental. Los candidatos expondrán sus propuestas sobre Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos, Educación y Salud, además de Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

En relación con e l debate técnico programado para este 24 de mayo, el JNE precisó que la agenda incluirá seis ejes temáticos. La primera ronda estará dedicada a la Reforma del Estado y será iniciada por los representantes técnicos de Juntos por el Perú.

Posteriormente, los equipos de ambas agrupaciones debatirán sobre Juventud y Deporte, Agricultura y Medio Ambiente, Infraestructura, Economía y Generación del Empleo, culminando la jornada con el bloque temático referido a Salud.

Finalmente, el organismo electoral señaló que la participación de los candidatos a las vicepresidencias en el debate técnico dependerá de la decisión estratégica de cada partido político, conforme a los acuerdos alcanzados previamente entre ambas agrupaciones durante las mesas de coordinación.

Debate presidencial

Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el debate presidencial es una iniciativa democrática producto del compromiso ético que asumen las agrupaciones políticas y que responde a principios fundamentales que el JNE garantiza durante su organización.

Indicó que desde el 2011 el JNE organiza debates electorales.

El #DebatePresidencialJNE es una iniciativa democrática producto del compromiso ético que asumen las agrupaciones políticas y que responde a principios fundamentales que el JNE garantiza durante su organización.

Desde el 2011 organizamos debates electorales#AsíFuncionaElJNE👀 pic.twitter.com/CyQtIN9iVf — JNE Perú (@JNE_Peru) May 22, 2026