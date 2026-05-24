El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los equipos técnicos que participarán en el Debate Técnico de Segunda Vuelta 2026. En el caso de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, seis especialistas serán los encargados de sustentar las propuestas de la agrupación en cada uno de los ejes temáticos establecidos.

Este encuentro durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos. De acuerdo al JNE, el formato establece un especialista por eje temático.

EQUIPO TÉCNICO DE JUNTOS POR EL PERÚ

En el eje de Reforma del Estado , la agrupación presentará al sociólogo Sinesio López Jiménez.

Para el tema de Juventud y Deporte , el vocero será Ernesto Alonso Zunini Yerrén. El especialista es un sociólogo y político peruano que se desempeña como Secretario General Nacional de Juntos por el Perú desde diciembre de 2023. Cabe mencionar que Zunini ha sido cuestionado por arengar a favor de la libertad de Pedro Castillo en los exteriores del penal de Barbadillo en algunas ocasiones.

En materia de Agricultura y Medio Ambiente , Juntos por el Perú designó a César Milton Guarniz Vigo. Se trata de un abogado, dirigente gremial y productor arrocero que ha alcanzado notoriedad como virtual diputado electo por la región de La Libertad en el Congreso de la República.

Mientras que para Infraestructura el encargado será Gustavo Guerra García Picasso. El especialista también ocupó el cargo de viceministro de Hacienda en el gobierno de Castillo. Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en gestión pública, privada y en organismos internacionales. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gestión Pública por la Universidad de Georgetown.

En el 2001 ocupó el cargo de director general de Coordinación Intersectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El bloque de Economía y Generación de Empleo estará a cargo de Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé, economista con amplia trayectoria en política social. Además, fue exministro de Economía y Finanzas 2021 y 2022, en la gestión de Pedro Castillo. También fue gerente general de EsSalud (2011-2012), presidente del directorio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) en el 2011 y director ejecutivo de Foncodes (2001 y 2002).

Asimismo, en Salud , la agrupación presentará a Hernando Cevallos Flores, también exministro del sector durante el gobierno de Pedro Castillo.

Cabe mencionar que el exfiscal José Domingo Pérez no participará en este debate técnico, debido a que el JN dejó fuera el eje de justicia entre los temas programados.