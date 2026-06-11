Momentos de tensión se vivieron la mañana de ayer en los exteriores de un conocido establecimiento comercial como Parque Pisco, donde un hombre fue hallado gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca por un sujeto aún no identificado. El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 de la mañana, generando alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como Luis Alberto Farías Cabrera, de 40 años de edad, quien fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de emergencia al área de Trauma Shock del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, el paciente permanece con diagnóstico reservado bajo observación médica.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del agresor. Como parte de las diligencias, los agentes vienen recopilando y revisando imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el delito.

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