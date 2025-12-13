Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue encontrado gravemente herido al interior de un local ubicado en la segunda cuadra del boulevard de la avenida San Martín, en la provincia de Pisco.

Ataque criminal

De acuerdo con testimonios de vecinos y transeúntes, el joven se encontraba en evidente estado de vulnerabilidad y pedía auxilio cerca de la puerta del establecimiento, situación que alertó a una vecina que transitaba por el lugar y dio aviso a las autoridades.

Personal de Serenazgo de Pisco acudió de inmediato al llamado y, al constatar la emergencia, procedió a forzar el ingreso al predio para brindar asistencia a la víctima, quien aún presentaba signos vitales. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

El herido fue identificado como Valero Salcedo Carlos Eduardo, de 33 años de edad. Según información preliminar proporcionada por fuentes policiales, el ciudadano extranjero sufrió cortes con arma blanca y estaba tirado en un charco de sangre.

Actualmente, el joven permanece hospitalizado. En tanto, las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

