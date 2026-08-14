La autoridad señaló que el ataque afecta la plataforma donde se difundían las actividades, comunicados y noticias oficiales de la municipalidad. Consideró que este hecho formaría parte de una serie de situaciones que, a su criterio, buscan obstaculizar y generar inestabilidad en su gestión.

Cabe recordar que, antes de su juramentación, Andrés Livia fue denunciada por la regidora Estela Auris Rojas por una presunta usurpación de funciones. Asimismo, en ese momento se cuestionó la realización de su juramentación como alcaldesa.

Posteriormente, también circularon versiones sobre una supuesta incorporación del exalcalde de El Tambo como gerente municipal, información que fue negada por la actual autoridad.

Frente a estos acontecimientos, la alcaldesa aseguró que continuará trabajando y que las situaciones registradas no impedirán el desarrollo de su gestión. Señaló que su prioridad será atender las necesidades de la población, especialmente mediante proyectos de saneamiento básico en los anexos y sectores que todavía presentan carencias en estos servicios.