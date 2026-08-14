Los transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) protagonizaron otros actos de violencia durante el paro que acatan hoy en Arequipa. Los manifestantes atacaron con piedras, palos y otros objetos a vehículos pequeños que prestan el servicio de transporte de manera informal en diferentes distritos de la ciudad, ante la demanda de los pasajeros.

Uno de los hechos fue reportado por pobladores de Sachaca. Según los testigos, un manifestante lanzó una piedra contra la parte posterior de una unidad y rompió uno de sus parabrisas. El ataque provocó momentos de pánico entre los ocupantes, entre ellos varios menores de edad.

Tras el incidente, el presunto agresor y otras personas habrían escapado a bordo de otra unidad, de placa ZCD-957, registro a nombre de Nieves Hancco.

Los actos de violencia también fueron reportados en la zona de Chopería, en el distrito de Cerro Colorado. Allí, grupos de manifestantes interceptaron vehículos pequeños, les pincharon las llantas y obligaron a los pasajeros a descender de las unidades.

Horas antes se registraron hechos similares en la zona de Zamácola, también en Cerro Colorado, donde una combi fue atacada y terminó con las cuatro llantas desinfladas y las ventanas dañadas. Incidentes similares y hasta agresiones se registraron en Alto Selva Alegre.

Los transportistas del SIT realizan el paro por el desacuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre la tarifa del pasaje urbano. Las concesionarias buscan mantener el cobro de S/1.30 para adultos, mientras la comuna plantea como condición para iniciar un nuevo procedimiento de trato directo el retorno de la tarifa a S/1.00.

CIUDADANOS CAMINAN POR FALTA DE TRANSPORTES

Mientras continúa la paralización, cientos de usuarios se han visto obligados a caminar largas distancias para llegar a sus centros de trabajo y otros destinos.

Las pocas unidades que continúan circulando, principalmente del Sistema Integrado de Transporte (SIT), son insuficientes para atender la demanda. La falta de vehículos se registra en distritos como Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya y Mariano Melgar.

La jornada afecta a los ciudadanos que buscan movilizarse en el transporte urbano para sus actividades cotidianas, así como participar en las actividades por el 486 Aniversario de Arequipa. Hoy se realizan las entradas de ccapo y las serenatas, mientras que mañana es el Corso de la Amistad.

FISCALIA EXHORTA A LA POLICÍA A PONER ORDEN

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito inició un procedimiento preventivo de oficio frente a los riesgos que pudieran generarse, pero tanto los efectivos como los fiscales no salieron a los puntos críticos, pese a que el paro de transportistas se informó desde las primeras horas del día.

El Ministerio Público solicitó a la Municipalidad de Arequipa a informar sobre la situación de los transportistas y las medidas que adoptaron para evitar la afectación a los pasajeros.

Por otro lado, la Fiscalía recomendó a la Región Policías a adoptar medidas dentro de su competencia y a poner el orden para proteger la integridad y el patrimonio de las personas.